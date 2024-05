Branche 23.05.2024

Magna und China

Der Verlust von Fisker ist wahrscheinlich, Ersatz für Graz soll aus China kommen. Ein Teil dieses Ziels startet nun sogar schon.

Los geht es mit einem Auftrag aus Bayern, wo Autos aus China, die für Mini produziert werden, für den europäischen Markt erst einmal in Graz fit gemacht werden. Die eigentlich in China fertig produzierten Modelle werden bei Magna getestet und kontrolliert übergeben, so wird die Qualität garantiert.



Doch nicht nur diese Verbindung nach China soll Magna produktiv halten. Auch sollen Arbeitsplätze durch die Produktion für chinesische Hersteller gesichert werden, mehrere Hersteller mit Produktionsengpässen und Bedarf für Europa seien im Gespräch mit Magna, heißt es.

