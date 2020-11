Auto: Wert berechnen!

Was ist mein Auto wert? Beim Verkauf eines Autos an Händler oder Private ist es genauso wichtig, den aktuellen Autowert zu kennen, wie beim Verkauf um den richtigen Verkaufspreis anzugeben.

Der Preis von Gebrauchtwagen ist dabei ein guter Anhaltspunkt, wenn Sie unsere Datenbanken durchschmökern werden Sie schon viele Ideen bekommen. Doch in der Praxis brauchen Sie ein Wertgutachten eines anerkannten Partners, um den Verkaufspreis einschätzen zu können. Mit einem Eurotax Autowert können Sie gut rechnen und auch als Verhandlungsposition einige Gutpunkte machen.



Eine solche Preisabfrage ist noch dazu so günstig, dass sich das Wissen um den tatsächlichen Wert des Autos in der Verhandlung schnell bezahlt macht. Ihr Gebrauchtwagen ist damit mit gutem Gewissen und mit neutralen Informationen am Markt positioniert - so sind gebrauchte Autos seriös anzukaufen oder zu verkaufen. Das gilt für Händler und private Autokäufer ganz genauso.



Gebrauchtwagen: Fahrzeugbewertung online



Auch der Vergleich in Österreich und Deutschland gleichzeitig macht Sinn: Durch die EU ist der Verkauf in der Gemeinschaft kein Problem mehr, gleichzeitig sorgen aber regionale Preisunterschiede beim Auto schnell für ein lukratives Geschäft mit dem Gebrauchtwagen im Nachbarland. Probieren Sie, ob ein besserer Preis 'nebenan' zu erzielen ist!



Mit wenigen Klicks und Informationen kommen Sie zum Ziel: Der Zulassungsschein ist hilfreich bei der Beantwortung der Fragen, Sie brauchen auch einen aktuellen Kilometerstand und den Zulassungszeitpunkt. Der Assistent zeigt Ihnen dann, was sonst noch für den erzielbaren Preis bzw. den Wert relevant sein kann und gibt Ihnen dann gleich das Gutachten aus!



Wenn Sie spezielle Gutachten zum Autowert brauchen, dann folgen Sie dem Link zu den Experten-Fahrzeug-Bewertungen, da dort auch Oldtimer, Traktoren etc. bewertet werden können. Ansonsten führen Sie die Autobewertung im Assistenten durch und geben Sie die relevanten Daten in wenigen Schritten ein. Sie brauchen dazu nur Automarke (VW, Audi, BMW, Mercedes, Toyota, ...), das Modell (Golf, 1er, Auris, ...) und einige Daten aus dem Zulassungsschein sowie zur Fahrleistung. Sollten Sie im Verlauf das Ergebnis der Eurotax-Bewertung nicht erhalten (technische Probleme etc.), können Sie Hilfe bei vienna@eurotax.at erhalten.

