Branche 14.03.2024

BMW Steyr stark

4,2 Mrd. Umsatz und damit ein neuer Rekord am Standort Steyr: BMW steigert sich bei Verbrennern und Komponenten.

16% stieg der Umsatz in Steyr an, besonders begehrt sind die Benzinmotoren aus Steyr, die in alle Welt gehen. Während die Elektroautos nur in Europa gefordert werden, sind BMW-Modelle mit Benzin und Diesel überall gefragt, und deren Motoren kommen häufig aus Steyr, nachdem BMW die Produktion von München weg auslagert.



Dazu kommen noch Komponenten für e-Motoren, die in Steyr gefertigt werden. Das sind etwa Gehäuse und Getriebe. So steckt künftig auch in europäischen BMW weiterhin ein Teil aus Oberösterreich.



BMW Austria hat aber auch den Absatz seiner Autos in Österreich steigern können. Der Gesamtumsatz liegt bei fast 9 Mrd. Euro.

