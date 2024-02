Marken & Modelle 31.01.2024

Ford Transit Connect PHEV

Ford bietet den Transit Connect ab Sommer erstmals auch als Plug-in-Hybird an. Der Lieferwagen mit einer Systemleistung von 150 PS (110 kW) und 350 Newtonmetern Drehmoment verspricht eine rein elektrische Reichweite von bis 110 Kilometern.





Der Ford Transit Connect PHEV bietet eine Nutzlast von 770 Kilogramm und eine Anhängelast von 1,4 Tonnen.

ampnet/red

