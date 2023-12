Aktuell 20.12.2023

Automatische Schneekette

Ingenieure des südkoreanischen Autoherstellers Hyundai haben Reifen mit integrierten Schneeketten entwickelt. In der Lauffläche befinden sich sechs gleichmäßig über den Umfang verteilte, quer angeordnete Kerben.

Darin sind Bügel aus Spezialdraht, die im Normalfall nicht über die Lauffläche hinausragen. Werden sie benötigt, fließt auf Knopfdruck elektrischer Strom hindurch, der den Draht erwärmt und so zum Leben erweckt. Er wächst aus dem Reifenprofil heraus und sorgt für Griffigkeit im Schnee.







Eine Flanke des Drahtbügels besteht aus einer sogenanntem Formgedächtnislegierung wie Nickel-Titan, das mit Nitinol einen eigenen Namen hat. In seiner Normalform ragt der Bügel aus dem Reifenprofil heraus. Wird die Flanke jedoch gestaucht, verschwindet der Bügel in der Lauffläche. Das ist die Ausgangslage für Fahrten auf schneefreien Straßen. Fließt jedoch Strom hindurch, 'erinnert' sich die Flanke an ihre Ausgangsform, sodass der Bügel aus der Lauffläche heraustritt. Endet der Stromfluss, zieht sie sich wieder zurück.



Ganz nebenbei erinnern die Schneeketten im versunkenen Zustand den Fahrer daran, neue Reifen zu kaufen, wenn das Profil abgefahren ist, sodass die Bügel auch im eingefahrenen Zustand die Straße berühren und ein lautes Klacken erzeugen. Das Konzept ist in Südkorea und in den USA bereits patentiert. Die Entscheidung, die Reifen zu produzieren, ist allerdings noch nicht gefallen, so der Konzern. 'Nach weiterer technologischer Entwicklung sowie Haltbarkeits- und Leistungstests ziehen wir eine Massenproduktion der Reifen in Betracht', heißt es bei Hyundai.

