Branche 25.11.2023

VW läßt bei Magna entwickeln

Ein riesiger Auftrag geht nach Graz zu Magna, während die Produktion für die amerikanische Magna ausbleibt: Volkswagen holt sich Entwicklung aus Graz.

450 Mio. Euro Volumen hat der riesige Entwicklungsauftrag von Volkswagen, der die Marke 'Scout' betrifft, die der Konzern in den USA zugekauft hatte. Eine Kultmarke in den USA soll mit Hilfe aus Graz wieder erstarken, die Produktion macht VW allerdings selbst.



Das Konzept, dass hochwertige Leistungen für Kunden von Magna in Österreich gemacht werden sollen, geht damit voll auf. Statt nur Werkbank für Automarken zu sein liefert Magna das Know-How im Zentrum der Entwirklung neuer Fahrzeuge. In diesem Fall geht es um den ersten Scout von Scout Motors, das in Virginia geschaffen wurde. Volkswagen hat bereits gute Erfahrungen mit Magna in der Entwicklung, so entstand beispielsweise der Audi TT bei den Ingenieuren aus Österreich.



2027 soll Scout in den USA starten und gleich eine sechsstellige Anzahl an Fahrzeugen im neuen Stammwerk der Marke produzieren. Bis 2026 müssen die Arbeiten in der Entwicklung daher bereits abgeschlossen sein. Scout startet dann mit zwei Modellen, die amerikanischen Vorstellungen entsprechen: Auf über 5 Metern Länge wird ein Pickup und ein SUV geboten, zwei Elektroautos mit über 600 km Reichweite.



Zu uns kommen die Scout-Modelle nur über einen Umweg, denn Audi dürfte auf der gleichen Basis kurz nach Marktstart ebenfalls mit Autos loslegen, die in der eigenen Markenwelt zuhause sind - und die auch nach Europa gelangen. Hier sind dann allerdings mehr Luxus und höhere Preise im Pflichtenheft. Man spricht von Augenhöhe mit der G-Klasse von Mercedes.



Apropos e-G-Klasse: Auch die kommt nach Graz, hier allerdings mit der Produktion. 50.000 G-Klassen im Jahr werden hier neben den Fisker-Ocean-SUV produziert werden, während andere (Jaguar, BMW) wegfallen werden. Der neue Großauftrag für Magna in der Steiermark sichert den Standort nach dem Wegfall einiger Modelle wieder ab. Das ist auch deshalb wichtig, weil etwa Fisker noch länger nicht die Mengen ordern wird, die geplant waren (und auch neue Modelle anderswo produziert werden).

