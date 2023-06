Marken & Modelle 30.05.2023

Vinfast-Start nicht ohne Probleme

Nur wenige Wochen vor dem geplanten Marktstart musste der vietnamesische Elektroauto-Neuling Vinfast in den USA eine Schlappe hinnehmen.

Wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Administration) meldet, muss das vietnamesische Unternehmen alle Exemplare des ersten verfügbaren Modells Vinfast VF8 zurückrufen.



Das „Handelsblatt“ meldet zusätzlich, die NHTSA habe einen Softwarefehler entdeckt, kurz nachdem die ersten Kunden ihre Autos entgegengenommen hatten. Die Fahrzeuge werden in der vietnamesischen Industriemetropole Haiphong hergestellt. Die Marke Vinfast hatte der 54 Jahre alte Unternehmer und Milliardär Pham Nhat Vuong gegründet, um den Markt für Elektroautos weltweit zu bedienen.

