Branche 07.09.2022

Deutsche Autobauer steigern Produktion

Während die Neuzulassungen im vergangenen Monat gegenüber dem August 2021 leicht um drei Prozent gestiegen sind und im bisherigen Jahresverlauf zehn Prozent unter Vorjahresniveau liegt, stieg die Pkw-Produktion in Deutschland zum vierten Monat in Folge.

Die deutschen Hersteller fertigten 207.400 Pkw (plus 68 Prozent). Seit Jahresbeginn wurden 2,1 Millionen Pkw in Deutschland produziert, etwas mehr mehr als in den ersten acht Monaten des Vorjahres. Das Produktionsniveau liegt aktuell knapp ein Drittel unter dem des Vor-Corona-Jahrs 2019.



Noch sind die Bestellbücher wegen der Lieferverzögerungen voll. Der Auftragseingang aus dem Inland ging gegenüber dem Vorjahresmonat im August allerdings um 37 Prozent zurück. Seit Jahresbeginn gab es nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie fünf Prozent weniger Aufträge als im Vergleichszeitraum 2021. Der ausländische Auftragseingang legte hingegen um zwei Prozent zu. In den ersten acht Monaten gingen aber insgesamt zehn Prozent weniger Exportaufträge ein als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Mit 162.300 Neuwagen lag der Export im August 58 Prozent über dem Vorjahresniveau. Seit Jahresbeginn wurden rund 1,6 Millionen Pkw ins Ausland geliefert, das entspricht in etwa den Vorjahreszahlen.

ampnet/red

