Zahlen & Daten 20.04.2022

Neuwagenmarkt bricht ein Im März sind die Pkw-Neuzulassungen in der EU im Vergleich zum Vorjahresmonat um 21 Prozent, in Österreich sogar um 30 Prozent geschrumpft, wie eine Analyse des Wirtschaftsprüfers EY zeigt. Gegenüber dem Vor-Pandemieniveau (März 2019) ergibt sich EU-weit demnach ein Rückgang um 33 Prozent, in Österreich um 35 Prozent. Weniger Autos wurden in der EU nur im März 2020, am Höhepunkt der ersten Corona-Welle, verkauft.



'Der Mangel bei Halbleitern, weiteren Vorprodukten und auch Rohstoffen beeinflusst die Lieferfähigkeit bei den meisten Herstellern massiv. Eine Besserung ist nicht in Sicht, erst frühestens ab Herbst dieses Jahres könnte sich die Situation entspannen. Der Aufbau alternativer Lieferketten - etwa durch die Nutzung von anderen Bezugsquellen oder die Steigerung der Produktion an anderen Standorten - ist zeitintensiv und lässt sich nicht von heute auf morgen erreichen', so Axel Preiss, Leiter Advanced Manufacturing & Mobility bei EY.



Folgen für die Automobilherstellung durch den Chip-Mangel sind dem Experten nach sogar noch bis in das kommende Jahr möglich. 'Die Verfügbarkeit von Neuwagen wird also vorerst nicht besser, die Lieferzeiten bleiben überdurchschnittlich lange, die Preise gehen weiter in die Höhe, speziell auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt', erwartet Preiss.



Derzeit erscheint laut dem Auto-Experten ein Rückgang der Neuzulassungen in der EU um etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr realistisch: 'Der EU-Neuwagenmarkt könnte 2022 auf einen neuen historischen Tiefstand fallen.' Betroffen von Lieferkettenproblemen sind auch E-Autos und Plug-in-Hybride. Der Absatz stieg in den fünf größten westeuropäischen Märkten Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien im März nur noch um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nachdem im Februar noch ein Wachstum von 36 Prozent verzeichnet worden war.



Besonders stark abgebremst wurde die Wachstumsdynamik den EY-Angaben zufolge bei Plug-in-Hybriden. Deren Absatz schrumpfte in den Top-5-Märkten im März um 18 Prozent und in Österreich um 30 Prozent, während bei reinen E-Autos ein Plus von 31 Prozent (Top-5-Märkte) beziehungsweise ein Minus von elf Prozent (Österreich) verzeichnet



Automarkt weltweit?



Die weltweiten Automobilmärkte haben sich im ersten Quartal diesen Jahres mehrheitlich rückläufig entwickelt. Weiterhin bestimmen Einschränkungen in den Lieferketten die Lage. Während der chinesische Markt mit einem Plus von kanpp neun Prozent und 5,5 Millionen Neuwagen ein Wachstum verzeichnete, ging der Absatz in Europa und in den USA nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie jeweils zweistellig zurück. Japan und Brasilien verbuchten ebenfalls deutliche Rückgänge. Im März wurde die positive Entwicklung in China aber durch neuerliche Corona-Lockdowns wieder gestoppt.



In den USA wurden im ersten Quartal 16 Prozent weniger Fahrzeuge (inklusive Pick-ups) verkauft als im Vorjahr. In Japan ist der Pkw-Absatz in den ersten drei Monaten um gut 17 Prozent auf eine Million Fahrzeugen zurückgegangen. Der russische Light-Vehicle-Markt (Pkw, Vans, SUV und Pick-ups) ist im ersten Quartal vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine um 29 Prozent auf 277.300 Fahrzeugverkäufe eingebrochen.



Der Ausliferungen in Indien lagen mit 920.700 Einheiten knapp unter dem Vorjahreswert (-1 %). Auf dem brasilianischen Light-Vehicle-Markt wurden 375.500 Fahrzeuge neu zugelassen, knapp 25 Prozent weniger als im Vorjahr. pte/red/ampnet Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Neuwagen #Zulassungen #2022 #Corona #Ukraine #Österreich #Markt





