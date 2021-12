Branche 17.12.2021

John Deere kauft Keisel Electric

Der Hersteller von Traktoren aus den USA hat die Mehrheit in Oberösterreich übernommen, über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Das Pionier-Unternehmen in der Batterietechnik für Elektroautos mit 160 Mitarbeitern bleibt unter dem Namen seiner Gründer bestehen. Auch der Standort im Mühlkreis ist nicht in Gefahr.



Durch den Einstieg von John Deere soll Kreisel aber weiter wachsen können. Neben den Gründer-Brüdern ist zuletzt auch eine Investorengruppe aus der Familie Schwarzenegger am Unternehmen beteiligt worden. John Deere soll nun die Mehrheit bekommen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kreisel #Elektroautos #John Deere







Auch interessant!

Kreisel mit Getriebe für Stromer

Der österreichische Batterie-Hersteller Kreisel Electric bringt über Sala Drive ein automatisiertes 2-Gan...



Kreisel Electric liefert an VW

Bei der Autoshow Vienna wurde bekannt gegeben, dass die innovative Energie-Lösung von Kreisel aus Oberöst...



Vienna Auto Show 2017 - Infos und alle Fotos

1000 Fotos von der Autoshow Vienna 2017 - und alle Informationen zur Automesse in Wien!...



Austromarken.at - Österreichs große Marken!

Aktuelles aus der Welt der großen Marken aus Österreichs. Starke 'Brands', lokale Anbieter mit großem Nam...