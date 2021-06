Zahlen & Daten 17.06.2021

Junk Food und Unfälle

Lkw-Fahrer, die Junk-Food bevorzugen und dazu noch unregelmäßig essen, haben ein größeres Risiko, Unfälle zu verursachen.

Das legt eine Studie von Forschern des Institute of Psychology der Chinesischen Akademie der Wissenschaften nahe. Details wurden in 'Occupational & Environmental Medicine' publiziert. Die Wissenschaftler haben die Gewohnheiten von 389 männlichen Lkw-Fahrern einer Spedition im chinesischen Suzhou analysiert. Die Fahrer waren zwischen 31 und 60 Jahre alt, hatten sechs bis zehn Jahre Erfahrung und fuhren pro Jahr zwischen 50.000 und 100.000 Kilometer. Die Probanden füllten einen Fragebogen aus, in dem sie angeben sollten, welche von 25 genannten Lebensmitteln sie in den vergangenen zwölf Monaten und in welchen Mengen zu sich genommen hatten. Auch mussten sie ihren Grad an Müdigkeit angeben und Aussagen zum eigenen Fahrverhalten und die Einstellung zu anderen Verkehrsteilnehmern machen.



Die Liste der Lebensmittel umfasste vor allem Gemüse, Grundnahrungsmittel, Müsli, Eier, Molkereiprodukte, Fleisch, frittierte Lebensmittel und Süßspeisen. Es stellte sich heraus, dass Fahrer, die eher Gemüse und Grundnahrungsmittel zu sich nahmen, seltener in Unfälle verwickelt waren als andere, die sich nicht so gesund ernährten. Wer bevorzugt tierische Eiweiße, also Fleisch aß, machte mehr Fehler und neigte zu Konzentrationsschwäche. Junk-Food ließ sich mit unsicherem Fahrverhalten korrelieren. Ursache seien unterschiedliche Grade an Müdigkeit, so die Forscher.



Die Studie stützte sich stark auf Erinnerungen und Selbstberichte. Über potenziell wichtige Faktoren wie Rauchen, körperliche Aktivität, Schichtmuster und Arbeitsstress erhielten die Forscher keine Infos. Aus dem Grund betrachten sie ihr Ergebnis nur als ersten Schritt zur Ursachenforschung. Sie sind jedoch heute schon sicher, dass der Verzehr vieler ungesunder Snacks, unregelmäßige Essenszeiten und ein gestörter Stoffwechsel Wachsamkeit und Konzentration beeinträchtigen können.

pte/red

