Branche 11.06.2021

Lucky Car bleibt in der Familie

Mit 1. Juni 2021 übernahm der bisherige Prokurist Mitar Kos (29) die Geschäftsführung von Lucky Car.

'Wir haben die fordernde, aber beruflich doch ruhigere Zeit der Pandemie und des Lockdowns genutzt, um uns neu aufzustellen und uns für die bevorstehenden Expansionspläne entsprechend zu organisieren', so Mitar Kos, Geschäftsführer von Lucky Car. 'Ich freue mich, dass mein Neffe Mitar Kos über viele Jahre bei Lucky Car sämtliche Positionen und Bereiche kennenlernte und nunmehr die Geschäftsführung übernimmt', so Ostoja 'Ossi' Matic, Gründer und Eigentümer von Lucky Car.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lucky Car #Werkstatt #Personalie







Auch interessant!

Lucky Car kauft Midas

Die neun Standorte von Midas in Wien werden als Lucky Car weitergeführt, alle Mitarbeiter in den Filialen...



Sexy Carwash in Wien: Promis bei Carat

Wenn Ossi Matic zu einer erotischen Autowäsche lädt, dann werden schmutzige Autos sauber aber schmutzige ...