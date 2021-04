Branche 08.04.2021

Handel hofft auf NoVA-Änderung

Im Zuge der 'Ökologisierung des Steuersystems' sollte ab Juli 2021 die NoVA erhöht werden. Die erwartete pauschale Preiserhöhung von KFZ aufgrund der Erhöhung konnte nun durch eine Blockade des Antrags im Bundesrat für 8 Wochen verhindert werden.

Erleichtert zeigt sich hinsichtlich dieser Verzögerung auch der Fahrzeughandel Wien und hofft jetzt auf eine Nachjustierung. In der Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Erhöhung der NoVA als ökologische Maßnahme sei die Blockade ein enorm wichtiges Signal und vielleicht auch ein Weckruf für die Verantwortlichen, erklärt KommR Prof. Burkhard W. R. Ernst, Landesgremialobmann des Wiener Fahrzeughandels. „Die nun durch die Entscheidung im Bundesrat erwirkte Verschiebung muss dringend zur Nachjustierung einer NoVA-Erhöhung genutzt werden, auch, um die durch die Corona-Pandemie bereits entstandenen wirtschaftlichen Verluste nicht noch weiter zu verschlimmern“, fordert Ernst.



„Durch die Erhöhung der NoVA in der geplanten Form wäre die Hälfte aller neuen Pkw teurer geworden. Auch für sogenannte Klein-Lkw hätte eine NoVA eingeführt werden sollen. Das hätte einerseits die ganze Automobilwirtschaft getroffen, andererseits aber auch kleinere Wirtschaftsbetriebe und überhaupt zu einer Verteuerung des gesamten Transports geführt. Die Folge wäre unter anderem eine Preissteigerung für die ganze Bevölkerung gewesen – und viele Menschen hätten Neuanschaffungen von Pkw hinausgezögert und dadurch auf neue, umweltschonendere Modelle verzichtet. Das kann nicht im Sinne der Verantwortlichen sein“, so Ernst.

