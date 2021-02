Branche 10.02.2021

Wiener Motorensymposium im April

Die Einladungen sind versandt, der mutige Termin Ende April 2021 damit fixiert: Das Internationale Motoren Symposium in der Hofburg in Wien soll auch vor Ort stattfinden.

Das Kongresszentrum in der Hofburg soll zwar nur in zwei Räumen bespielt werden, d.h. viele Workshops müssen auf andere Verbreitungswege ausweichen, in zwei parallelen Sessions wird aber der Kongress ausgetragen. Zumindest dann, wenn die aktuellen Planungen aufgehen und bis April solche Veranstaltungen erlaubt sind.



Auf jeden Fall hat der OVK aber angekündigt, Teilnehmer der Veranstaltung auf jeden Fall auch mit Videos auf der Website zu versorgen. Inhalte, die vor Ort nicht machbar sind oder Teile, die man nicht besuchen konnte, dürften dann zumindest virtuell zu besuchen sein - wird der Termin vor Ort nicht abzuhalten sein, dürfte es also eine Ausweichmöglichkeit ins Internet geben.



Doch so weit ist es nicht, die Veranstalter zeigen sich zuversichtlich und bieten als Option sogar den Heurigenbesuch auf Einladung des Bürgermeisters am zweiten Konferenztag an. So viel Hoffnung wünschen wir allen in der Pandemie!

