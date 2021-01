Zahlen & Daten 28.01.2021

Toyota nach Absatz vorne

Der japanische Autohersteller Toyota hat im Jahr 2020 insgesamt 9,53 Mio. Fahrzeuge abgesetzt und damit erstmals seit fünf Jahren seinem Rivalen VW den globalen Spitzenplatz abgerungen.

Zwar bedeuten die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 11,3 Prozent, jedoch hat die Corona-Krise Toyota weniger schwer betroffen als andere Autokonzerne. 'Trotz der Pandemie konnte Toyota seine Aktivitäten durch die Implementierung von verschiedenen Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen fortsetzen. Auch wichtig war die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Händlern', heißt es von Toyota. Dem Unternehmen zufolge ist der Absatzrückgang relativ gering ausgefallen.



Im vierten Quartal 2020 hat Toyota eine starke Erholung verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Absätze um 6,8 Prozent. Im Dezember lag das Plus sogar bei 10,3 Prozent. Die Toyota-Produktion ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent gesunken, jedoch hat der Konzern in China um 9,5 Prozent mehr Autos hergestellt. Im Dezember hat die Produktion schließlich ein Plus von 12,6 Prozent erreicht.



Mit den relativ guten Zahlen hat Toyota zum ersten Mal seit fünf Jahren den Rivalen VW übertroffen. Der deutsche Hersteller hat im vergangenen Jahr einen Absatzeinbruch von 15,2 Prozent auf 9,31 Mio. Fahrzeuge erlitten. VW hat im Corona-Jahr außerdem nur den halben Gewinn des Vorjahres erzielt.

pte/red

