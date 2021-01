Marken & Modelle 20.01.2021



Opel Combo-e Cargo

Wie bei den PSA-Konzerngeschwistern Peugeot und Citroën schreitet auch bei Opel die Elektrifizierung der Nutzfahrzeugpalette voran. Im Herbst wird der Combo-e Cargo auf den Markt kommen.

Auch er hat den Einheits-Elektromotor mit 136 PS (100 kW) unter der Haube, der alle E-Autos von PSA antreibt. Wie das Pendant mit Verbrennungsmotor wird es den Combo-e in zwei Längenvarianten mit bis zu 4,4 Kubikmeter Ladevolumen und bis zu 800 Kilogramm Nutzlast geben, darunter auch einen fünfsitzigen Kastenwagen mit Doppelkabine.



Der Opel Combo-e Cargo ist bis zu 130 km/h schnell und verfügt über eine Batteriekapazität von 50 kWh. Die erlaubt laut Hersteller Reichweiten von bis zu 275 Kilometern. An einer 100-kW-Schnellladesäule kann die Batterie in einer halben Stunde zu 80 Prozent aufgeladen werden. In Deutschland wird der Combo-e serienmäßig mit einem dreiphasigen 11-kW-Onboard-Charger ausgeliefert.



Der Elektro-Lieferwagen ist mit Anhänger-ESP ausgestattet und hat eine Anhängelast von bis zu 750 Kilogramm. Auf Wunsch gibt es in Verbindung mit erhöhter Bodenfreiheit das spezielle Traktionssystem Intelligrip. Zu den verfügbaren Assistenzsystemen gehört auch eine Kamera, die beim Rechtsabbiegen die Beifahrerseite im Blick behält.

ampnet/red

