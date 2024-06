Marken & Modelle 14.06.2024

Citroen in der extremen Mitte

Die Positionierung im Stellantis-Konzern dürfte für die Marken schwer werden, Citroen kündigt jetzt eine deutlich engere Produktpalette an.

Es sieht fast schon wie ein Einheitsbrei an Fahrzeugen aus, die der Konzern mit seinen vielen Marken anbietet - immer wieder gleiche Technik in leicht abgewandelter Optik und anderem Logo vorne dran wird dem Kunden serviert, einmal als Peugeot, dann wieder als Opel, oder doch französicher als Citroen - und da denken wir noch gar nicht an die neuen Konzernbrüder aus den USA oder Italien, die im gleichen Fahrwasser schwimmen. Selbst Citroen hat einen Teil als 'DS' dupliziert, was nun ebenfalls als eigene Marke auftritt.



Nun kündigt Citroen an, nur noch die Mitte des Marktes bedienen zu wollen, die kleinsten (C1) Autos aus dem A-Segment genauso zu streichen wie die größten (C6), man wird keine Staatchefs mehr chauffieren wie früher, keine SUVs höherlegen aber eben auch keinen Kleinwagen mehr machen. Dazwischen bleibt der europäische Massenmarkt, der mit C3 und C4 bedient wird, gesamt wird es rund 5 Modelle geben können, heißt es in dem Statement.



Außergewöhnliche Modelle wie der Oli und Ami wird es weiter geben, auch abseits des Elektromotors wird man weiterhin anbieten. Ob das gleich für die Schwester DS gilt, wurde nicht verkündet - und auch der kleine Nutzfahrzeugsbereich (Berlingo) wurde nicht angesprochen. Aber auch hier hat der Konzern sehr viele Alternativen, dann halt wieder mit anderem Logo vorne drauf.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

