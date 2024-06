Marken & Modelle 12.06.2024



Mini Cooper mit 5 Türen

Nach der Vorstellung des neuen Mini Cooper hat die BMW-Tochter nun das fünftürige Modell vorgestellt, das sich vor allem durch seine größere Geräumigkeit auszeichnet.

Mit 17 Zentimeter mehr in der Länge, gut sieben Zentimeter gestreckten Radstand und größerer Innenraumbreite sollen hier drei Personen auf den Rücksitzen bequem Platz finden. Bei nahezu identischen Karosseriemaße im Vergleich zum Vorgänger fasst der Gepäckraum 275 Liter, die durch Umklappen der Rücksitzlehnen auf bis zu 925 Liter erweitert werden können.











Wahlweise wird der neue Mini Cooper 5-Türer mit zwei Benzinmotoren angeboten. Die Einstiegsversion Cooper C wird von einem einem 156 PS (115 kW) starken Dreizylinder angetrieben, der in 8,0 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h erreicht. Der Cooper S verfügt über einen 204 PS (150 kW) starken Vierzylinder-Motor mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm. Er absolviert den Standardsprint auf Tempo 100 in 6,8 Sekunden und kommt auf eine Spitze von 242 km/h. Preise hat Mini noch nicht bekannt gegeben.

ampnet/red

