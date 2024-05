Marken & Modelle 08.05.2024



Das Auto? Nein, Your Wagen!

Das Auto lautete einst ein gängiger Markenclaim von Volkswagen. YourWagen lautet nun das Motto einer internationalen Marketingkampagne, die einen VW als Partner in den unterschiedlichsten Lebenslagen zeigt.

Da geht es um den „SurfWagen“, den „MumsWagen“ oder den „LoveWagen“. Den Auftakt bildet ein einminütiger TV-Spot, der morgen Abend in England in der Castingshow „Britain’s Got Talent“ auf dem Sender ITV zu sehen ist.







Parallel werden auf der Website von Volkswagen UK weitere wahre Geschichten, Bilder und Videos von Volkswagen-Fahrern und ihren Autos veröffentlicht. Hinzu kommen zahlreiche Aktivitäten auf den Social-Media-Kanälen, aber auch im Handel und bei weiteren Veranstaltungen. Ab nächsten Monat wird die Kampagne dann global ausgeweitet.



Der Auftaktfilm zeigt Erinnerungen an Freundschaft und Liebe und wie sich Schwierigkeiten überwinden und Hobbys in Karrieren verwandeln lassen. Mit dem legendären Herbie ist auch ein Filmstar dabei. Dass Volkswagen auch emotionale Kommunikation beherrscht, ist selten - aber immer dann, wenn es gelingt, besonders gut.

