Marken & Modelle 04.05.2024

BMW ändert Namen mit neuer Klasse Die elektrische neue Klasse ändert nicht nur den Stil kommender BMW-Modelle, auch bei den Bezeichnungen muss man sich auf Änderungen gefasst machen. Im Gegensatz zu Audi oder Mercedes geht BMW aber behutsam vor und hält sich bei grundsätzlichen Anpassungen zurück, man bleibt bei Kosmetik. Ein schon bisher logisches System der Bezeichnungen der Modellpalette hilft dabei, hier nicht zu viel ändern zu müssen, um die eAutos im Namenssystem unterzubringen. Die Nomenklatur der BMW-Marken kennt man sich weiterhin aus.



Wie äußert sich das also künftig? Markenanmeldungen zeigen bereits, dass die Nummer der Modelle immer dreistellig sein wird, auch wenn der kommende M50 noch zwei Ziffern haben wird, ansonsten aber der erste im neuen System sein wird. Das verzichtet nämlich auf das 'i' für 'Injection' hinter der Zahl, denn Einspritzer zu sein ist kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Ausserdem hat das 'i' heute die Elektro-Kennzeichnung bei BMW, allerdings vor der Zahl. Beginnt ein BMW mit i, dann ist es ein rein elektrischer Wagen. Kommt dann ein X dazu, wird ein SUV bezeichnet. Danach folgt die dreistellige Zahl für die Motorklasse, je höher die Zahl desto stärker, und das in allen Motorvarianten, d.h. auch für Elektroautos. Die Zahl hat also keinen technischen Hintergrund ausser der Leistungseinordnung im System. Nur die Motorsportvarianten haben vor der Zahl noch das bekannte 'M' zusätzlich.



Hinter der Zahl gibt es aber weiter Buchstaben, auch wenn das 'i' der Benziner wegfällt. Das 'd' für den Diesel gibt es dann genauso noch wie das 'e' der Plug-in-Hybriden. Dahinter kann auch noch ein xDrive stehen, wenn der Allrad wartet. Soweit, so klar - es bleiben aber einige Sollbruchstellen bzw. unschöne Kombinationen. So könnte schon ein iX5 xDrive40 Fragen aufwerfen, von einem 340 als M mit xDrive und 'e'-Plugin wird es noch spannender. Die neue Klasse sollte jedoch zumindest bei uns irgendwann komplett übernehmen und viele dieser Fragen durch Streichung von Varianten bereinigen helfen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #BMW #Marke #Modelle #Namen





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Audi ändert Namensschema

Bisher waren die geraden Nummern die Limousinen und Kombis, die ungeraden Nummern waren für Crossovers un...



Audi: Neue Namen für die Modelle

Mercedes hat seine Namen geordnet, bevor mit der EQ-Palette wieder alles durcheinander gebracht und nun e...



Mercedes in drei Buchstaben

Die SUV und Geländewagen von Mercedes-Benz werden künfrig in drei Buchstaben getitelt. Die Modellpalette ...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: