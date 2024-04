Aktuell 24.04.2024

Weitere 500 Kündigungen bei Magna

Die Produktion des Fisker Ocean ist weiterhin unklar, Magna fährt nur eine Schicht und muss weitere Mitarbeiter entlassen.

In den letzten Monaten wurden bereits hunderte entlassen, nun müssen weitere gehen. Noch in diesem Monat werden Kündigungen ausgesprochen, die Auftragslage und insbesondere die Zukunft von Fisker geben im Moment nicht mehr her.

#Fisker #Magna #Graz #Kündigung







