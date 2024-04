Service 03.04.2024

Blondine verkauft Autos Zuerst hat sich Supercar Blondie rar gemacht auf ihren Medien. Die wohl erfolgreichste Influencerin und Video-Bloggerin der Autowelt gründet eine Handelsplattform für millionenteure Sammlerfahrzeuge. Supercar Blondie, mit bürgerlichem Namen Alexandra Hirschi, produziert seit 2017 von Dubai aus Videos über Luxusautos und Prototypen. Im Internet erreicht sie weltweit ein Millionenpublikum: Allein ihrem Facebook-Auftritt folgen 54 Millionen Nutzer, 18 Millionen sind es jeweils bei YouTube und TikTok.







Künftig nutzt sie ihre Popularität nicht mehr nur, Luxusautos zu präsentieren, sondern auch zu verkaufen. Unten dem Namen SBX Cars hat Alexandra Hirschi einen Auktionsplattform für Sammlerfahrzeuge, Oldtimer und Supersportwagen gegründet. Allein zum Start stehen Fahrzeuge im Wert von mehr als 100 Millionen Euro zum Verkauf, darunter so seltene und teure Autos wie ein Mercedes AMG One und ein Prototyp des Hyperion XP-1. Das Brennstoffzellen-Supercar soll 2000 PS haben. Vom nur 499mal gebauten LaFerrari werden gleich drei über SBX Cars angeboten. Jedes dieser Fahrzeuge dürfte eine deutlich siebenstellige Summe kosten.



Weitere Highlights der ersten Auktion sind ein echter John Player Special Formel-1-Lotus sowie einige von Colin Chapmans persönlichen Fahrzeugen. Chapman war Gründer der Marke Lotus. Weitere Millionenwerte sind ein Mercedes 300 SL Flügeltürer, ein Lamborghini Miura, ein BMW 507 und ein Aston Martin DB5. Mit einem solchen Modell jagte einst James Bond seinen Widersacher Goldfinger.



Für Autosammler habe ein Ort gefehlt, an dem solche Fahrzeuge „bequem und zeitnah versteigert und getauscht werden konnten“, heißt es bei SBX. „Bisher gab es keine zentrale Community oder Plattform, die Käufer und Verkäufer aus der ganzen Welt miteinander verbindet“, sagt Alexandra Hirschi. Bisher mussten Verkäufer und Interessenten auf die Termine der bekannten Auktionshäuser warten und ihre Fahrzeug dort einliefern.







Bei SBX werden die Autos entweder Online gehandelt oder von Mitarbeitern bei einer der klassischen Auktionen eingeliefert. Auktionsspezialisten und Kundenbetreuer von SBX unterstützen die Verkäufer dabei. Zudem stehen in Los Angeles, Dubai und London Kundenbetreuer zur Verfügung. Supercar Blondie präsentiert auf ihren Video-Kanälen vor der Auktionen die interessantesten Fahrzeuge ihrem Millionenpublikum. Die eingelieferten Sammlerstücke, darunter kann auch mal eine wertvolle Yacht sein, werden auf der Website von SBX Cars und in den sozialen Netzwerken vorgestellt.



Die Online-Auktionen sollen im Durchschnitt zwischen sieben und 14 Tagen dauern. Bieter können die Fahrzeuge per Video oder persönlich besichtigen. SBX Cars wird von Lance Butler geleitet, der in der Szene kein Unbekannter ist. Butter: „SBX Cars wird neu definieren, was Sammler im oberen Marktsegment erwarten, wenn sie Autos online kaufen und verkaufen." ampnet/red/Guide Reinking





