Peugeot e5008

Sieben Sitze, Elektroauto und allerlei mehr: Stellantis sieht den Peugeot 5008 als SUV in einer besonderen Position.

Ein familientaugliches, vollelektrisches und siebensitziges SUV gab es bisher in dieser Klasse nicht, sagt Peugeot. Voilá, hier ist er: Der E-5008, das erste SUV in seinem Segment, das „zu 100 Prozent elektrische Mobilität für sieben Passagiere bietet“, sagen die Franzosen.



Der E-5008 steht auf er neuen STLA-Medium-Plattform von Stellantis. Sie wurde für das Raumwunder unter den Kompakt-SUV jedoch verlängert: 2,89 Meter Radstand und 4,79 Meter Außenlänge lassen nicht nur eine dritte Sitzreihe zu, sondern auch einen stattlichen Kofferraum: 748 Liter fasst er, wenn fünf Sitze genutzt werden. Sind sieben Personen unterwegs, stehen immer noch 259 Liter für Gepäck zur Verfügung. Sind Sitzreihe zwei und drei umgeklappt, gehen umzugstaugliche 1815 Liter rein. Die Lehnen der drei Sitze der zweiten Reihe können einzeln verstellt werden und haben ihre eigene Klima-Steuerung.











Die Materialien des Innenraums wirken hochwertig und modern. Die Flächen an der Armaturentafel und der hohen Mittelkonsole sind mit grauem Stoff bezogen. Elemente aus Aluminium werden in acht verschiedenen Farben angestrahlt.



Der Elektroantrieb bietet alltagstaugliche Werte: 500 bis 660 Kilometer Reichweite stellt Peugeot für den E-5008 in Aussicht, auch wenn die WLTP-Tests noch nicht abgeschlossen sind. Front- und Allradantrieb mit Leistungen zwischen 157 kW und 237 kW (214 PS bis 322 PS) stehen zur Verfügung. In rund 30 Minuten soll sich die Batterie von zehn auf 80 Prozent laden lassen.



Der E-5008 wird im Herbst auf den Markt kommen. Die Preise stehen noch nicht fest, aber unter 50.000 Euro dürfte das elektrische Raumfahrzeug nicht zu haben sein.

