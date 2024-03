Marken & Modelle 19.03.2024

150 Mio. $ für Fisker

Nachdem bei Magna die Fertigung bereits eingestellt wurde und eine Insolvenz von Fisker im Raum stand, hat das Unternehmen nun Geldgeber gefunden.

Mit 150 Mio. Dollar gibt es frisches Kapital für eine Fortführung des innovativen Autobauers. Laut Presseinformation durch Fisker ist dadurch auch die Einführung der weiteren Produkte neben dem Fisker Ocean wieder im Plan.

