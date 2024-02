Marken & Modelle 21.02.2024



Dacia Spring im Sommer neu

Dacia bringt im Sommer den neuen Spring auf den Markt. Das 3,70 Meter lange Stadtauto bekam ein vollkommen neues Design und passt sich nun in die aktuelle Formsprache des rumänischen Renault-Ablegers ein.

Der Innenraum und die Infozentrale wurden ebenfalls neugestaltet, wobei vor allem die weißen Kunststoffelemente eine frischere Atmosphäre in das Interieur bringen Als Antrieb werden weiterhin zwei Leistungsstufen angeboten.











Die Basisversion besitzt weiterhin den 33 kW (45 PS) starken Motor, während die gehobenen Ausstattungsvarianten vom 48 kW (65 PS) starken Aggregat angetrieben werden, das den knapp eine Tonne wiegenden Spring in 14 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Den Verbrauch gibt Dacia mit 14,6 kWh an, was sich in eine Reichweite von 220 Kilometer übersetzen soll. Die Preisliste ist noch nicht beschlossen, doch soll auch der neue Spring das preiswerteste Elektromobil in Europa bleiben.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Dacia #Renault #SUV #Elektroauto







