Zulassungsschein auch am Smartphone

In Österreich kann ab sofort die ID-Austria, der digitale Ausweis, um den Zulassungsschein ergänzt werden.

Neben dem Führerschein kann der Fahrzeuginhaber - und nur der - dann auch den Zulassungsschein per QR-Code am Handy vorweisen, wenn die Polizei nach den Papieren fragen sollte. Derzeit gilt das nur in Österreich selbst, wie der Führerschein soll aber kommendes Jahr ganz Europa dazu in der Lage sein.



Um den digitalen Zulassungschein zusätzlich zu dem gelben Papier oder der Scheckkarte, die man weiterhin hat (und brauchen wird), zu erhalten, braucht man die aktuelle volle ID-Austria-'Bürgerkarte' am Handy, also die registrierte und erweiterte Freischaltung der digitalen Signatur sowie die 'eAusweise'-App dazu (Aktualisieren, nur die neueste Version ist für den Zulassungsschein ausgestattet). In der App kann man dann einen 'Ausweis' hinzufügen und dazu neben dem Führerschein nun auch den Zulassungsschein auswählen. Die App führt dann durch den Prozess, die Daten werden automatisch aus ID-Austria geholt.

Bild: turi/Adobe Stock

