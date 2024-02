Marken & Modelle 14.02.2024



Mini Cooper E

Mini bringt im Mai zu Preisen ab rund 33.000 Euro den neuen vollelektrischen Cooper E auf den Markt. Der Dreitürer leistet 135 kW (184 PS), hat ein Drehmoment von 290 Newtonmetern und beschleunigt in 7,3 Sekunden auf 100 km/h.

Die Batterie hat eine Kapazität von 40,7 kWh und soll für 305 Kilometer reichen. Die Ladeleistung des Mini Cooper E liegt bei bis zu 75 kW, was im Idealfall dafür sorgt, dass der Akku in weniger als einer halben Stunde wieder von zehn auf 80 Prozent geladen werden kann.



Die Oberflächen des Cockpits im „Classic Trim“ sind mit zweifarbigem schwarz-blauem Strickmaterial bespannt. Die Sitze sind mit Kunstleder aus Vescin bezogen und in Grau oder Schwarz mit perforiertem Hahnentrittmuster erhältlich. Mit an Bord sind unter anderem eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und ein automatischer Parkassistent.









ampnet/red

