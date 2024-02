Service 06.02.2024

ATU geht auch aus Österreich weg

Auch Schweiz und Tschechien wird verlassen, ATU schrumpft international zusammen. Die 24 Standorte in Österreich werden von Lucky Car übernommen und anders weiter betrieben.

Bei Lucky Car gibt es keinen Handel, sondern Werkstattbetrieb - für die heimischen ATU-Adressen bedeutet das mitunter eine Änderung am Angebot. Insgesamt aber dürften sich die Mitarbeiter in den ATU Werkstätten aber freuen können, denn mit Lucky Car gibt es einen künftigen Betreiber, der Erfahrung und Erfolge zu vermelden hat, die Zukunft der Standorte also auch sichern können wird.

#ATU #Lucky Car #Österreich #Werkstatt







