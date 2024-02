Aktuell 01.02.2024

China dominiert eAuto-Markt

Die E-Mobilität boomte 2023 wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig, wenngleich im vierten Quartal ein leichter Rückgang zu verzeichnen war.

Das zeigt die 'Electric Vehicle Sales Review' von PwC Autofacts und Strategy, der Strategieberatung von PwC. Darin haben die Experten Neuzulassungszahlen in weltweit 20 ausgewählten Märkten ausgewertet.



In China haben die Verkäufe batteriebetriebener Fahrzeuge (BEV) im Schlussquartal erstmals die Zwei-Mio.-Marke geknackt. In den USA kletterten die BEV-Absatzzahlen 2023 erstmals auf über eine Mio. Einheiten. Trotz dieser Rekorde schwächte sich das Wachstum insgesamt leicht ab. So legte der weltweite BEV-Absatz 2023 um 28 Prozent zu, 2022 waren die Verkäufe jedoch noch um 60 Prozent gestiegen.



Im Vergleich dazu lagen die Verkäufe von Verbrennern 2023 mit einem Anstieg von nur fünf Prozent weit zurück. Das meistverkaufte BEV war 2023 Teslas 'Model Y'. Davon wurden in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien 98.000, in den USA 394.000 und in China 456.000 Exemplare verkauft. Zu den Top 3 der beliebtesten BEVs in Europa zählen Teslas 'Model 3' mit 54.000 Fahrzeugen sowie der 'FIAT 500 electric' mit knapp 52.000 Exemplaren.



In Österreich werden BEVs immer stärker nachgefragt. 2023 wurden 48.000 Fahrzeuge verkauft, was erneut das stärkste Wachstum (39 Prozent) am Markt für BEVs, Plug-in-Hybride und Hybride darstellt. Mit einem erzielten Marktanteil von rund 20 Prozent könnten BEVs den Vollhybrid (21 Prozent Marktanteil) als bisher beliebtesten Antrieb in Österreich bald ablösen. Im Europa-Vergleich verzeichnete Österreich 2023 den fünftgrößten Zuwachs an BEV-Neuzulassungen mit einem Plus von rund 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Das größte BEV-Wachstum verzeichnen Spanien (66 Prozent) und die Niederlande (59 Prozent). Mit Abstand wichtigster Markt für BEVs innerhalb der EU-Märkte Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien bleibt dennoch die Bundesrepublik. Aufgrund des abrupten Endes der staatlichen Förderung fiel das Wachstum von BEV-Neuzulassungen hier auf elf Prozent im Jahr 2023 - und liegt damit weit hinter dem EU-Schnitt zurück.

