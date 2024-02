Marken & Modelle 31.01.2024



Peugeot 208 hybrid

Peugeot erweitert die Palette seiner Modelle mit 48-Volt-Hybridtechnik um den Peugeot 208. Er ist in zwei Stärken erhältlich. Als Hybrid 100 e-DSC6 leistet der Kleinwagen 100 PS (74 kW) und kommt auf Normverbräuche zwischen 4,5 und 4,7 Liter je 100km.

Als Hybrid 136 e-DSC6 hat der Peugeot 208 136 PS (100 kW) bei einem WLTP-Wert von 4,6 bis 4,7 Litern. Auch rein elektrisches Fahren ist bei niedrigen Geschwindigkeiten möglich. Die neuen Antriebsvarianten ersetzen die beiden Motoren Puretech 100 EAT8 und Puretech 130 EAT8, die bis zu 15 Prozent mehr Kraftstoff verbrauchen. Die Motorisierung Hybrid 136 e-DSC6 gibt es auch für die Modelle 2008, 308, 408 und 508 sowie 5008.



Zum neuen Modelljahr erhalten außerdem die Baureihen 308 und 408 serienmäßig eine automatische Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-&-Go-Funktion sowie einen Frontkolssionswarner mit Fußgänger- und Radfahrererkennung.

