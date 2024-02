Service 31.01.2024

Überwiegende Mehrheit gegen Tempo 30

Der grüne Vorstoß für mehr Willkür bei der Verordnung und Kontrolle von Tempo 30-Zonen stößt auf wenig Gegenliebe in der Bevölkerung.

Eine Umfrage von Innofact für AutoScout hat ergeben, dass 81% der Österreicher gegen Tempo 30 innerorts sind. Die höchsten Zustimmungswerte gibt es noch bei den Menschen zwischen 30 und 39 (31%) sowie bei Hochschulabsolventen (28%), doch selbst in diesen Gruppen ist die Ablehnung deutlich größer.



Innofact liefert weitere Informationen zum Stimmungsbild: Tempo 50 wäre passend und angemessen und erlaube die sichere Fahrt, heißt es. Genauso ablehnend sind die Österreicher bei der Reduktion des Tempos auf Autobahnen und Freilandstraßen. Selbst die Zusatzfrage, ob man auf Autobahnen das Tempolimit generell aufheben möge, hat Zustimmung von 18% - der Wunsch geht also eher in die Gegenrichtung aktueller grüner Planungen.

