ChatGPT im Volkswagen Auf der Elektronik-Fachmesse CES 2024 in Las Vegas stellt Volkswagen die ersten Fahrzeuge vor, bei denen der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot ChatGPT in den Sprachassistenten des Infotainments integriert ist. Die ersten Autos mit der neuen Funktion sollen im zweiten Quartal angeboten werden. Es handelt sich um die Baureihen ID 3, ID 4/ID 5, ID 7, Tiguan, Passat und Golf. Kunden können den Sprachassistenten IDA wie gewohnt nutzen. Es muss kein neuer Account angelegt, keine neue App installiert oder Chat-GPT aktiviert werden.







Mit „Hallo IDA“ oder der Taste auf dem Lenkrad wird der digitale Assistent aktiviert. IDA erkennt automatisch, ob eine Fahrzeugfunktion ausgeführt, ein Ziel gesucht oder die Temperatur verändert werden soll. Erst wenn die Anfrage nicht durch das System beantwortet werden kann, wird sie anonymisiert an die KI weitergeleitet und die bekannte VW-Stimme antwortet. Chat-GPT erhält dabei keinerlei Zugriff auf die Fahrzeugdaten, Fragen und Antworten werden im Sinne eines bestmöglichen Datenschutzes umgehend gelöscht, verspricht VW.



Außerdem zeigen die Wolfsburger in Las Vegas das Facelift beim Golf in Form eines noch getarnten GTI.



Konzernmarken ziehen mit: Auch Skoda nutzt KI



Nach der Konzernmarke VW hat auch Skoda angekündigt, Chat-GPT in das Backend des Infotainmentsystems zu integrieren. Die Künstliche Intelligenz erlaubt den Fahrzeugnutzern Zugriff auf deutlich mehr Informationen. Skoda führt den Chatbot als Teil der neuesten Generation von Infotainmentsystemen ein, die voraussichtlich ab Mitte dieses Jahres bereitsteht. Verfügbar sein wird die KI zunächst für bestimmte Versionen des Enyaq, die neuen Modelljahrgänge von Superb und Kodiaq sowie den aufgewerteten Octavia.



Die Integration von Chat-GPT in die Sprachassistentin Laura eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten bei der Sprachsteuerung. Mit Laura können Fahrer zum Beispiel Infotainment, Navigation und Klimaanlage steuern und allgemeine Wissensfragen beantworten lassen. In Zukunft bietet die Künstliche Intelligenz ein deutlich größeres Portfolio an Antworten auf komplexe Fragen, das zudem ständig wächst. So kann Chat-GPT während einer Fahrt auftauchende Fragen beantworten oder spezifische Fahrzeuginformationen abrufen und vieles mehr.







Aktiviert werden kann die neue Funktion über die Sprachassistentin mit einem einfachen „Okay, Laura“ oder via Lenkradtaste. Findet das Infotainmentsystem keine Antwort auf eine Frage, springt automatisch Chat-GPT ein. Die KI hat dabei laut Hersteller keinerlei Zugriff auf Fahrzeuginformationen oder persönliche Daten. Alle Interaktionen werden anschließend wieder gelöscht, um maximalen Datenschutz zu gewährleisten.



Die neue Funktion basiert auf der Software Cerene Chat Pro des Technologiepartners Cerene und wird auch in anderen Marken des Volkswagen-Konzerns zum Einsatz kommen. ampnet/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #VW #ChatGPT #KI #AI #CES #Skoda





