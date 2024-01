Marken & Modelle 03.01.2024



Maserati V8 Ultima

Bei Maserati endet nach über 60 Jahren die Epoche der Acht-Zylinder-Motoren. Die Gegenwart gehört bereits den V6-Antrieben der Nettuno-Reihe, die Zukunft den vollelektrischen Modellen, die der Folgore (ital. für Blitz) einleiten wird.

Letzte Achtzylinder sind der Ghibli 334 Ultima und der Levante V8 Ultima. Beide werden vom 580 PS (427 kW) starken 90-Grad-Twin-Turbo angetrieben und sind jeweils streng limitiert.



Die Sonderedition zeichnet sich außerdem durch ihre Ausstattung und aerodynamischen Feinschliff aus. Der Ghibli 334 Ultima markiert dabei noch einen Meilenstein: Sein Zahlenkürzel steht für seine Höchstgeschwindigkeit, die ihn mit 334 km/h zur schnellsten Serienlimousine der Welt macht.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Maserati #Sondermodell







Auch interessant!

Maserati Levante GT im Test

Der Maserati Levante ist zwar noch immer das meistverkaufte Auto der Marke hierzulande, doch seit er nich...



Maserati im Motorsport?

Der Maserati MC20, der seit von Beginn an für die Rückkehr der Marke in den GT-Sport ausgelegt wurde, gib...



Maserati Grecale elektrisch

Maserati erweitert sein Modellprogramm um ein zweites SUV. Der 4,85 Meter lange Grecale ist etwas kompakt...



Maserati setzt auf Strom

Kaum ein Hersteller kann es sich heute noch leisten, nicht an die Elektromobilität zu denken. Selbst ital...