Aktuelles 19.12.2023

eAuto ohne Förderung nicht wirtschaftlich

Wegen der abrupten Streichung der eAuto-Prämie verliert knapp jeder dritte Auto-Interessent (30 Prozent) in Deutschland das Interesse an einem emississionsneutralen Fahrzeug.

Das zeigt eine heute, Dienstag, veröffentlichte Blitzumfrage des Researchers puls unter 353 Auto-Interessenten. Das frühere Ende der staatlichen Kaufprämie für eAutos in Deutschland hat viele potenzielle Käufer kalt erwischt. Seit gestern, 18. Dezember, können keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden. Das Interesse sinkt nun massiv ab, wie die aktuelle Umfrage zeigt.



'Damit rückt das Ziel des Verkaufs von 15 Mio. E-Autos bis 2030 in weite Ferne. Auf der anderen Seite lassen sich laut der Studie immerhin 39 Prozent von der Streichung der E-Auto-Förderung nicht abschrecken und zeigen weiterhin Interesse an einem Elektroauto. Von daher können wir wohl davon ausgehen, dass die kurzfristige Streichung der Umweltprämie den Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland stark abbremsen, aber nicht abwürgen wird', so puls-Chef Konrad Weßner gegenüber pressetext.



Branchenkenner Weßner rät Händlern einen kundenorientierter Umgang mit den rund 60.000 Kunden, die sich im Vertrauen auf die bis dato zugesagte Prämie ein E-Auto bestellt haben. Zum anderen sei die Politik gefordert, künftig für verlässliche Rahmenbedingen vor allem dann zu sorgen, wenn es um größere Anschaffungen wie die eines E-Autos geht.



Förderung Elektroautos 2024 in Österreich wird fortgesetzt



Zwar sind wir in Österreich was leistbare Elektromobilität anbelangt auch noch weit vor einem Durchbruch ohne andere Maßnahmen entfernt, die Förderungen für Private werden aber fortgesetzt. Das Budget für diese Unterstützung wurde für kommendes Jahr wieder zur Verfügung gestellt. Was sich ändert ist eine Erweiterung der Förderungen im Zweiradbereich sowie eine Streichung im Bereich der Plug-In-Hybriden, obwohl diese mittlerweile größere Strecken ohne Verbrennungsmotor unterwegs sein können.



Was Unternehmen in Österreich anbelangt, sind die kommenden Monate noch durch die Förderaktionen aus dem letzten Jahr abgedeckt, wie es dann mit den Vorteilen für Unternehmer weitergeht, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Vermutlich werden auch diese steuerlichen Maßnahmen, um eAutos wirtschaftlicher zu machen, noch einmal verlängert.

pte/red

