Marken & Modelle 29.11.2023



Dacia Duster wird erneuert

Der Dacia Duster wird 2024 noch ansehnlicher, etwas größer und auch ein wenig teurer. Die üblichen Vorzüge kann er trotzdem weiterhin als Trumpf ausspielen.

Normalerweise gilt Jammern als gebräuchlicher Gruß unter Kaufleuten. Nicht so bei Thilo Schmidt, seit eineinhalb Jahren Managing Director der Renault-Tochter Dacia in Deutschland. Ganz im Gegenteil: Der 43-jährige gebürtige Schweizer, der 2006 seine Karriere bei Renault startete und zuletzt die Niederlassung der Franzosen als Geschäftsführer bei uns in in Österreich leitete, hat allen Grund zum Jubeln. Seine Marke, die seit 2005 in Deutschland vertreten ist, eilt von Rekord zu Rekord.



Bei der Vorstellung des neuen Dacia Duster, den sich europäische Journalisten im portugiesischen Lissabon zum ersten Mal in Natura ansehen konnten, jubelte Schmidt: „2022 war für uns mit europaweit 841.000 verkauften Autos ein Rekordjahr, und auch in diesem Jahr werden wir eine neue Bestmarke erreichen.“ Mit 898.000 verkauften Exemplaren wird Dacia 2023 wohl in Europa tatsächlich knapp an der 900 000er Grenze kratzen.











Auch in Deutschland gehen die vier Modelle Duster, Jogger, Sandero und Spring weg wie warme Brötchen. Insgesamt entschieden sich hier zu Lande seit 2005 über 900.000 Kunden für einen Dacia. Unter dem Strich gelangte danach jedes neunte produzierte Auto der Marke nach Deutschland. Hauptgrund für diesen Erfolg dürfte nicht zuletzt der günstige Preis für diese Autos sein. Wird beim Stromer Spring die derzeit noch gültige staatliche Förderung abgezogen, kosten sie allesamt jeweils weniger als 20 000 Euro.



Das soll auch für den neuen Dacia Duster gelten, der im kommenden Jahr in die Läden rollen wird. Er wirkt noch gefälliger und ist größer, aber kaum teurer. Die Basisversion soll weiter für unter 20.000 Euro zu haben sein. Erste Tests werden demnächst zeigen, ob der Geländewagen das Zeug dazu hat, die Bilanz weiter nach oben zu treiben. Bisher kamen von ihm mehr als 2,26 Millionen Exemplare europaweit unter die Leute, womit er nicht nur unter allen Dacia-Modellen auf Platz zwei lag, sondern insgesamt als meistverkauftes SUV im europäischen Privatmarkt abschnitt.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Dacia #SUV #2024







Auch interessant!

Dayun ES3: billiges Elektroauto?

Nach dem Dacia Spring soll ein weiterer reduzierter Chinese den Markt der günstigeren Elektroautos einläu...



VW ID.2

Volkswagen besinnt sich auf seine Wurzeln und stellt mit der Studie ID.2all ein erschwingliches Elektroau...



Dacia Jogger Hybrid im Test

Der Jogger ist der erste hybride Versuch der Marke, die ihre günstigen Preise trotz hochwertigerer Techni...



Dacia Sandero TCe 100 Eco-G im Test

Der Dacia fährt mit Flüssiggasantrieb und damit besonders sparsam. Was der Renault-Motor im günstigen Dac...



Dacia Logan MCV + Dokker = Jogger

Der 4,55 Meter lange Kombi bietet bis zu 1819 Liter Ladevolumen und kann bis zu zwei Meter lange Gegenstä...