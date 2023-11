Service 23.11.2023



Vergleich der Ladetarife in Österreich

Wer sein Elektroauto an öffentlichen Säulen laden will, tut dies am Besten mit einer Ladekarte. Den Kostenvergleich für den eigenen Bedarf liefert dieser Rechner.

Das Auto auswählen (oder Verbrauchs- und Ladewerte eingeben) und schon gibt es ein Ergebnis! Der neue noch im Test befindliche Rechner sucht nach den aktuellen Tarifen der Stromlieferanten in Österreich und errechnet anhand des eingegebenen Profils die jährlichen Energiekosten für das Elektroauto. Sortiert wird dann nach dem billigsten Tarif für den eigenen Zweck sowie nach Eigenschaften wie 'Ökostrom' oder Tarifart.



Ladetarif Calculator



Leider sind noch nicht alle Energieunternehmen in der Datenbank der eControl enthalten, die Partnerliste zeigt aber bereits deutlich mehr Marken an. Hoffentlich werden deren Angebote hinzugefügt und auch jene von Ladekarten-Anbietern abseits der Energiewirtschaft - da gibt es ja auch spannende Pakete mit großer Anzahl an 'Tankstellen' sowie vorteilhaften Preisen. Doch schon jetzt ist der Vergleich der Stromkosten für das Elektroauto ein guter Start, um den passenden Tarif im Dschungel der Anbieter ausfindig zu machen.





Strom laden am Elektroauto braucht den passenden günstigen Ladetarif Foto: Petro/Adobe Stock



Billige Tarife zum Laden von Elektroautos Einmalige Kosten - hier sind die Anbieter kreativ mit Gebühren für Karten, die Freischaltung von Accounts und mehr...

Fixkosten pro Jahr (oder Monat) in Form von Mitgliedsgebühren oder ähnlichen Kosten, die auch anfallen, wenn nicht geladen wird

Kosten pro kw/h: Energiekosten im engeren Sinn, die den geladenen Strom abgelten und in der Regel steigen, wenn schnellere Ladetechnologie zum Einsatz kommt

Kosten pro Minute: Hier ist zu unterscheiden, ob ein Anbieter die Stromkosten auf Minuten umrechnet oder zusätzlich zu dem Ladestrom auch noch eine Standzeit in Rechnung stellt, in der der Ladeparkplatz genutzt wird. Viele Anbieter verrechnen zu den kw/h nach einigen Stunden auch noch eine Parkgebühr, um 'Dauerparker' zu vermeiden Die Komponenten, die die Kosten im Vergleich ausmachen, sind vielfältig. Im Prinzip lassen sich die Vergleichswerte auf folgende Grundlagen zusammenfassen:



All diese Tarifdetails werden im Rechner berücksichtigt und können in den Detaildaten auch eingesehen und verglichen werden.

