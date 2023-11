Marken & Modelle 14.11.2023



VW ID 7 als Passat-Nachfolger

Der ID.7 positioniert sich als das Topmodell der ID-Familie in der oberen Mittelklasse und tritt damit gegen Konkurrenten wie den Mercedes EQE, BMW i5 und Hyundai Ioniq 6 an.

Noch nicht mal auf dem Markt und schon den ersten Preis als German Car of the Year 2024 eingeheimst. Mit dem ID 7 setzt VW nicht nur seine elektrische Transformation fort, die knapp fünf Meter lange Schräghecklimousine soll zeigen, „wie wir Elektromobilität langstreckentauglich und komfortabel machen“, sagt VW-Markenchef Thomas Schäfer. Die Anlagen dafür bringt sie mit: gute Aerodynamik, große Reichweite, schnelles Laden sowie langer Radstand und jede Menge Oberklasse-Features.







Das 4,96 Meter lange Elektrofahrzeug beeindruckt mit einem coupéförmigen Design, schwarzen Dach- und Dachsäulen sowie einer markanten LED-Frontpartie. Die aerodynamische Form mit einem cW-Wert von 0,23 verleiht dem ID.7 eine bemerkenswerte Windschnittigkeit.



Im Innenraum hat VW ein neues ID-Cockpit-Layout erschaffen, mit einem serienmäßigen Augmented-Reality-Head-up-Display, das wichtige Fahrinformationen direkt auf die Fahrbahn projiziert. Das 15-Zoll große Touch-Display des Infotainment-Systems, frei stehend und gut bedienbar, erinnert an Tesla und bietet eine logische Menüführung. Das Interieur wirkt aufgeräumt und hochwertig, besonders in der Pro-Version mit beheizbarem Lenkrad, Ambientebeleuchtung und Top-Navigationssystem.







Mit einem elektrischen Antrieb von 210 kW (286 PS) und einer 77 kWh Batterie verspricht VW für den ID.7 die beachtliche Reichweite von bis zu 621 Kilometern nach WLTP. In der Praxis könne davon immerhin noch gute 450 Kilometer übrig bleiben. Dei Limousine kann zudem an Schnellladesäulen mit 175 kW in zehn Minuten Strom für rund 200 Kilometer zurückgewinnen. Die Assistenzsysteme, vor allem der „Travel Assist“, nutzen Schwarmdaten, um die Sicherheit und den Fahrkomfort zu erhöhen.







Trotz der überzeugenden Eigenschaften stellt der Preis von mindestens 56.995 Euro eine Herausforderung dar, insbesondere vor dem Hintergrund der veränderten staatlichen Förderung für Elektroautos.



ID7 als Kombi 2024



Im kommenden Jahr wird es den Passat zwar noch einmal und nur noch als Variant in Neuauflage geben, die Zukunft aber ist auch bei Volkswagen elektrisch. So wird derzeit mit dem ID 7 Tourer der erste vollelektrische Kombi der Marke entwickelt. Dieses Segment wird bei Elektroautos derzeit noch mehr als stiefmütterlich behandelt: Es gibt aktuell lediglich einen E-Kombi auf dem Markt, den MG 5.







VW strebt für den ID 7 Tourer eine möglichst große Reichweite im Idealfall einen cw-Wert von 0,24 an, was dicht an der Limousine wäre (0,23). Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 545 Liter bis maximal 1710 Liter. Die Markteinführung ist für das kommende Jahr geplant. Gebaut wird der ID 7 Tourer wie schon die Limousine im Werk Emden. Und auch das Schwestermodell, der Skoda Superb, setzt auf die Kombiform, und das sogar noch vor der 'echten' Limousine in der Familie. Doch das ist eine andere Geschichte.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#VW #Passat #Elektroautos #ID #Limousine #Kombi







Auch interessant!

VW ID.buzz lang

Mit diesem Fahrzeug präsentiert sich die Elektromobilität besonders sympathisch: Der Volkswagen ID Buzz n...



VW ID.7 - der elektrische Passat naht

Nun also die Sieben: Sie gilt vielen Menschen als Glückszahl, und bei Volkswagen steht sie für den Aufsti...



VW ID.3 Facelifting 2023

Eigentlich sollte dieses Facelift erst nächstes Jahr kommen, doch die Rückmeldungen aus dem Markt waren e...



VW ID.Buzz getestet

Jugendliche mit Wow-Gesichtern, Familienväter, die das Handy zücken, daumenreckende (ID.4-)Taxifahrer ...



VW ID 4 im Test

Mit dem ID 4 präsentieren die Wolfsburger nach dem ID 3 ihren zweiten Stromer aus dem modularen Elektro-B...



VW ID.5

Volkswagen, das Wortspiel muss an dieser Stelle einfach sein, gehen die IDeen nicht aus. Nach dem ID 3 un...



VW ID.6

Die ID-Familie von Volkswagen wächst: In China sind offizielle Bilder des ID 6 aufgetaucht, einer mit dem...