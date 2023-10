Aktuell 18.10.2023

Volta vor Insolvenz, Steyr betroffen

Steyr Automotive kommt nicht zur Ruhe: Die russischen Investoren und Aufträge blieben ja aus, die Arbeitsplätze rund um die Produktion für Volta Trucks sind am Prüfstand.

Insgesamt 14000 Einheiten sollte die Kapazität für die Produktion der Elektro-LKW von Volta sein, das wären 700 Mitarbeiter in Steyr Automotive und weitere tausende bei Zulieferern. Volta steht vor der Insolvenz in Schweden, die Produktion des Startups hängt damit ebenfalls in der Luft. Kurzfristig betroffen dürften 100 Mitarbeiter in Steyr sein, die mit der Vorbereitung des Großauftrags beschäftigt sind.

