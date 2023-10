Service 02.10.2023

Frunk: Schreibweise und Bedeutung

Mit den Elektroautos kam der Frunk zu größerer Bedeutung. Doch welche Bedeutung der Begriff hat und wie man ihn schreibt, ist trotzdem immer noch häufig nachgefragt. Hier also die Erklärung dazu!

Einen Frunk gibt es eigentlich nicht, es handelt sich bei dem Begriff um ein Kunstwort, das aus zwei englischen Begriffen entstanden ist. 'Front' und 'Trunk' wurde so zu einem 'Frunk'.



Der Trunk ist der Kofferraum eines Autos und der ist normalerweise hinten. Weil das so tradition ist, ist der Back Trunk auch kein Brunk, sondern einfach nur der Trunk. Zu Unterscheidung beim 'Kofferraum' vorne kam daher das 'Front' dazu, der Front Trunk war dann aber wieder zu lange womit der 'Frunk' entstanden ist. Soetwas gab es schon früher, man denke etwa an Sportwagen von Porsche.



Und das wurde eben jetzt mit zunehmender Verbreitung von Elektroautos relevanter, da in dieser Bauform typischerweise viel Platz dort entstanden ist, wo früher der große Motor war. Gleichzeitig braucht ein Elektroauto mehr Zubehör mit, Ladekabel und Adapter in den normalen Kofferraum zu packen, erwies sich als unpraktisch. Logisch also, dass man gerne den Frunk für diese Utensilien nutzte.



Interessant ist, dass nicht alle Marken den Vorteil eines vorhandenen Frunks gesehen haben. Spezielle e-Auto-Designs haben da beispielsweise schon den Platz für den Frunk eingespart, da sie gar nicht mehr für Verbrennermotoren mit entsprechendem Platzbedarf gestaltet wurden. Andere gibt es zwar auch als Verbrenner, die Elektro-Variante setzt trotzdem nicht auf einen Frunk - der aktuelle BMW i5 wäre da etwa zu nennen, den es auch als klassischen Benziner gibt. Es ist also eine Design-Entscheidung, ob man auch vorne einen Kofferraum bieten möchte.



Für Kunden ist der Frunk, der meist relativ klein ist (typisch wären ca. 100 Liter Platz in eher nicht kistenförmigen Dimensionen), aber zumindest die Lade-Teile beherbergen kann, trotzdem wichtig, wenn sie nicht im Kofferraum beim Laden zu kramen beginnen wollen. Insbesondere beim Elektroauto ist Stauraum, der frei geworden ist, daher gerne gesehen.

