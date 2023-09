Marken & Modelle 27.09.2023

Nissan wird 2030 rein elektrisch

Nissan wird bis 2023 seine Modellpalette für Europa komplett auf Elektroautos umstellen. Dies wurde bei der Vorstellung des Konzeptfahrzeugs 20-23 bekräftigt, mit dem das 20jährige Bestehen des Designstudios im Londoner Stadtteil Paddington gefeiert wird.

Im NTCE, dem benachbarten europäischen Nissan Forschungs- und Entwicklungsstandort, wird die Studie zum autonomen Fahren unter realen Bedingungen erprobt. Das Projekt konzentriert sich auf Straßen in Wohngebieten und ländlichen Regionen und wird von der britischen Regierung unterstützt.



Nissan hat für die kommenden Jahre weltweit 27 neue elektrifizierte Modelle angekündigt, 19 von ihnen fahren rein elektrisch. Bis zum Geschäftsjahr 2028 will Nissan außerdem Elektrofahrzeuge mit seinen eigenen Feststoffbatterien (ASSB) auf den Markt bringen. Sie sollen die Effizienz verbessern, schneller geladen werden können und billiger sein.



Bei Nissan stellen Elektrofahrzeuge momentan 16 Prozent des Gesamtabsatzes in Europa; der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge liegt derzeit bei 50 Prozent und soll in den kommenden drei Jahren auf 98 Prozent steigen.

ampnet/red

