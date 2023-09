Service 22.09.2023



Autobahnvignette 2024

Ob teurer oder kostenlos, auf jeden Fall kann man das Pickerl für die Autobahn in Österreich 2024 erstmals auch tageweise kaufen. Hier sind die Details zur Vignette 2024 in Österrreich!

Ja, man kann weiterhin auch gratis auf der Autobahn fahren. Die Details und generelle Informationen dazu gibt es in unserem Vignetten-Artikel.



Doch nun speziell zum heurigen Jahr, wo die Preise natürlich wieder angepasst werden. Sie wird teurer - ausser man entscheidet sich wie die meisten Österreicher selbst für die Jahresvignette, deren Preise gegen die sonstige Inflation stabil bleiben. Dafür gibt es für Durchfahrer und Touristen neue Möglichkeiten, kürzer und kostengünstiger auf die Autobahn zu kommen: Per Tages-Autobahnvignette, die neu eingeführt wurde. Dass man zuvor um fast den gleichen Preis 10 Tage fahren konnte, ist nur ein kleiner Schönheitsfehler in der Argumentation, immerhin wurde die 2-Monats-Vignette sogar um 10 Cent billiger. Wie es zu diesen Preisen kam, haben wir unterhalb zusammengefasst.



Preise Autobahnvignette Österreich 2024



Tagesvignette: 8,60 Euro

10 Tage Vignette: 11,50 (statt 9,90) Euro

2 Monate: 28,90 Euro

Jahresvignette: 96,40 Euro



Die Jahresvignette ist bei einmaligem Bezug sogar für 14 Monate nutzbar. Details dazu erklärt auch der oben im Link angefügte Artikel. Einspurige zahlen übrigens 38,50 Euro für das Jahr.



Die LKW-Maut wird zwar nicht direkt angepasst, aber mit 7,4% Erhöhung wird dort die CO2-Bepreisung eingerechnet. Eine Erhöhung der Autobahnvignetten bzw. der Maut auf der Autobahn in Österreich gibt es dann wieder 2025 regulär, dann spielt die Inflation auch wieder direkt in die dann gültigen Vignetten-Preise rein. Für LKW rechnet man die kommenden zwei Jahre mit Erhöhungen um die 10% jeweils, der Transport auf der Straße (und damit alle Produkte im Handel) wird also empfindlich teurer.





Foto: DWX/Adobe Stock



Notwendig wurde die neue Staffelung und Bepreisung übrigens durch die EU-Wegekostenrichtlinie, die damit auch für Österreich gilt. Das Gesetz für die Maut auf der Autobahn wurde durch die Einführung der Tagesvignette und Neuregelung umgesetzt und konform gemacht. Hierbei wird der Preis der Jahresvignette genommen, 40% davon kosten Einspurige, 30% die Zweimonatsvignetten, 12% dann 10 Tage und 9% die Tagesvignette - entsprechend sind auch die Preise oben entstanden. Die entstehenden Kosten werden abgerundet, um schönere Preise zu erhalten.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Autobahn #Vignette #2024 #Pickerl #Maut







Auch interessant!

Änderungen für Autofahrer 2023

Wie jedes Jahr gibt es auch 2023 diverse Änderungen, die speziell auch Autofahrer betreffen. Und traditio...



Autobahnvignette 2023

Das Autobahnpickerl in Österreich wird jedes Jahr teurer - deshalb machen wir uns jährlich auf die Suche ...



Gratis: Autobahn Vignette 2022 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2022 (diesmal in orange) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kaufen s...



Gratis: Autobahn Vignette 2021 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2021 (diesmal in grün bzw. genauer: apfelgrün) könnte man ganz normal bestellen. Ob m...



Gratis: Autobahn Vignette 2020 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2020 (diesmal in himmelblau) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kauf...



Gratis: Autobahn Vignette 2019 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2019 (diesmal in gelb) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kaufen sol...



Kostenlos: Autobahnvignette für Österreich gratis!

Das Autobahnpickerl in Österreich wird jedes Jahr teurer - deshalb machen wir uns jährlich auf die Suche ...