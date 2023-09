Aktuell 20.09.2023



Honda CR-V steigt auf

Er war einst das meistverkaufte SUV der Welt. Die Zeiten sind zwar vorbei, und doch fährt der Honda CR-V in seinem Segment immer noch in der oberen Liga mit.

Dort möchten die Japaner nun auch die sechste Generation positionieren und haben das einstige Kompakt-SUV zum Flaggschiff ausgebaut. Davon zeugt nicht zuletzt die mutige Preisgestaltung. Mindestens 51.400 Euro muss der deutsche Käufer ab sofort für den neuen CR-V auf den Tisch legen. Der Vorgänger startete noch schlappe 20.000 Euro günstiger.



Doch bei dessen Deutschland-Debüt 2018 gab es auch noch den konventionellen Verbrennerantrieb. Den neuen CR-V gibt es jetzt nur noch in zwei Antriebsvarianten, als Vollhybrid mit der Bezeichnung e-HEV sowie erstmals in Europa auch als Plug-in-Hybrid e-PHEV mit einer elektrischen Norm-Reichweite von 82 Kilometern. Herzstück beider Optionen ist der bekannte 2,0-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor, der mit Hochdruckeinspritzung stets im effizienten Atkinson-Zyklus arbeitet und zusammen mit zwei Elektromotoren und einer Lithiumionen-Batterie im nahtlosen Wechsel zwischen EV-, Hybrid- und Motorantrieb operiert. Verbessert wurde außerdem die Vibrations- und Schalldämmung des Motors, während eine steifere Kurbelwelle für mehr Laufruhe im Innenraum sorgt.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Honda #SUV







Auch interessant!

Der Hybrid-Sportler im Test: Honda CR-Z

Honda stellt mit dem CR-Z nicht nur ein sportlich-attraktives Coupé vor, sondern versucht auch seiner Umw...



Honda CR-Z in Leipzig

Nach dem Auftritt in Genf zeigt sich Hondas CR-Z in Leipzig erstmals auf einer 'echten Publikumsmesse', d...



Honda CR-V 2010

Mit exklusiver Komfortausstattung und zwei Motoren, die beide alternativ mit Automatikgetriebe bestellbar...



Der neue Honda CR-V

Die dritte Generation des Erfolgs-SUV wird Honda auf der Pariser Automesse präsentieren. Bisher wurden in...