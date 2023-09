Marken & Modelle 12.09.2023



Peugeot 308 Elektro-Kombi

Nach der Limousine kann bei Peugeot der E-308 jetzt erstmals auch in der Kombivariante als Elektroauto bestellt werden.

Der Antrieb leistet 115 kW (156 PS) und liefert 270 Newtonmeter Drehmoment. Der Normverbrauch wird mit 14,9 bis 15,6 kWh angegeben. Die Normreichweite beträgt bis zu 408 Kilometer, das Kofferraumvolumen bis zu 1574 Liter. Der Peugeot E-308 SW wird zu Preisen ab 45.765 Euro angeboten.









ampnet/red

#Peugeot #Elektroauto #Kombi







