Fiat 600e startet

Fiat hat im polnischen Werk Tichy mit der Produktion des 600e begonnen. Das erste Fahrzeug war eine Ausführung in der höchsten Ausstattungsversion La Prima und im Farbton 'Orange – Sun of Italy' lackiert.

Das komplett neue Modell wird vom 115 kW (156 PS) starken Elektromotor des Stellantis-Konzerns mit 54-kWh-Battrerie angetrieben. Damit hat das 4,17 Meter lange Fahrzeug eine Normreichweite von rund 400 Kilometern. Der viertürige Fünfsitzer bietet ein Kofferraumvolumen von 385 Litern und ist in zwei Austattungsvarianten erhältlich.

