Marken & Modelle 06.09.2023

Audi Q8 Facelifting Seit 2017 befindet sich das große SUV-Coupe von Audi auf dem Markt. Deshalb ist es beim Q8 an der Zeit für ein Facelift. Die optische Modellpflege fällt recht dezent aus. So gibt es neu geformte Stoßfänger, einen überarbeiteten Kühlergrill mit vertikalen Einlegern, die in Verbindung mit dem S-line-Sportpaket in L-Form gestaltet wurden. Die unteren Lufteinlässe haben eine stärkere Ausformung und sollen den sportlichen Auftritt des Ingolstädters unterstreichen. Gleiches gilt für die Aluräder, die in fünf neuen Designs sowie in den Größen von 21 bis zu 23 Zoll erhältlich sind.







Wesentlich kräftiger hat Audi die Scheinwerfer angefasst. So gibt es neben den serienmäßigen LEDs beim Q8 optionale Matrix-LED-Scheinwerfer mit erweitertem Laserlicht. Das Laserlicht wird ab 70 km/h aktiv und soll die Reichweite des Fernlichts deutlich erhöhen. Ebenso neu für die Top-Ausstattung ist das digitale Tagfahrlicht, bei dem der Fahrer eine von vier individuellen Lichtsignaturen über das MMI auszuwählen kann.Gleiches gilt für die ebenfalls optional erhältlichen OLED-Heckleuchten (OLED = organic light emitting diode), die über ein LED-Lichtband mitsamt einer schwarzen, hochglänzenden Blende verbunden sind und zusätzlich die Breite des Audi betonen. Genauso wie im A8 und Q5 besitzen auch die digitalen Heckleuchten beim Q8 eine Annäherungserkennung: Sollten sich andere Verkehrsteilnehmende dem stehenden Audi von hinten auf weniger als zwei Meter nähern, aktiviert das Steuergerät sämtliche digitalen OLED-Segmente, um die Nachfolgenden zu warnen.Der Innenraum erhielt ebenfalls ein leichtes Update. Die Passagiere im Audi können erstmals auf Apps wie Spotify oder Amazon Music direkt zugreifen. Beim Basismodell sind die Sitznähte jetzt in grauer Kontrastfarbe ausgeführt.



Darüber hinaus sind für das Interieur neun verschiedene Dekoreinlagen erhältlich. Für den Q8 mit S-line-Sportpaket sowie für das Topmodell SQ8 TFSI stehen Carbon Körper matt und Aluminium matt gebürstet exklusiv im Angebot. Hinzu kommen drei neue Metallic-Lackierungen von Audi Sport: Sakhirgold, Ascariblau sowie Chilirot.Das Motorenprogramm bleibt unverändert. Es besteht beim Q8 weiterhin aus den bekannten Sechs- und Achtzylindern in Verbindung mit Achtstufen-Automatik sowie dem permanenten Allrad. Alle Antriebe haben das 48-Volt-Mild-Hybrid-System an Bord. Bei den Dieselmotoren bildet der Diesel 45 TDI Quattro mit 231 PS (170 kW) den Einstieg, die stärkere Ausbaustufe 50 TDI Quattro leistet 286 PS (210 kW). Der kleinste Benziner im Audi Q8 55 TFSI bringt es auf 340 PS (250 kW9. Beim Topmodell SQ8 TFSI beträgt die Leistung nach wie vor 507 PS (373 kW). Der Achtzylinder beschleunigt den SQ8 in nur 4,1 Sekunden auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei elektronisch begrenzten 250 km/h.Der Markteinführung des gelifteten Q8 erfolgt diesen Monat. In Verbindung mit dem Facelift steigen die Preise deutlich.



ampnet/cen/red/gb





