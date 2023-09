Service 06.09.2023



Renault Kangoo lang

Renault stellt als Neuheit auf der IAA Mobility in München die Langversion des Kangoo vor. Neben Varianten mit Benzin- und Dieselmotor ist auch der Grand Kangoo als vollelektrischer E-Tech Electric erhältlich.

Die Sitze in Reihe zwei und drei sind einzeln verschieb-, umklapp-, versenk- und ausbaubar. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Sitzkonfigurationen. Beispielsweise lässt sich der mittlere Sitz in der zweiten Reihe ausbauen. Der Knieraum von 16,4 Zentimetern in der dritten Reihe ist Klassenbestwert. Die gegenüber dem Kangoo verbreiterten Schiebetüren sollen den Einstieg nach ganz hinten erleichtern.



Als Siebensitzer bietet der Renault Grand Kangoo 500 Liter Kofferaumnvolumen. Werden die Rücksitze ausgebaut und der Beifahrersitz umgeklappt, sind es 3750 Liter bei einer Ladelänge von 3,11 Metern. Bestellstart ist Ende 2023, die Auslieferung wird Anfang 2024 beginnen.





