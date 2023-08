Termine 16.08.2023



Altblechliebe im Schlosspark 2023

Die dritte Ausgabe des Treffens in St. Leonhard am Forst steht an und die Vorzeichen laut Wetterbericht sind prächtig! Classic Tuning und nette Menschen laden daher zu einem gelungenen Tag im Park ein.

Am 19.8. findet ab 9 Uhr das chillige Treffen für all jene statt, die Classic Tuning, Oldtimer und generell PS und Benzingespräche suchen, dabei einen schönen Sommertag verbringen wollen, der auch familientauglich sein darf. Der Schlosspark in St. Leonhard ist erwiesenermaßen nicht nur der perfekte Rahmen für die schönen Autos, sondern auch ein Platz, auf dem man den Tag genießen kann.







Oldtimer, Youngtimer und Classic Tuning wird hier also auch 2023 wieder zelebriert, der Club Bulls als Veranstalter sorgt für den freundlichen Empfang und für kulinarische Versorgung am großen Park-Gelände. So kann man den Sommertag im Schatten der Bäume sicher aushalten!







Das Video von der ersten Ausgabe zeigt Eindrücke aus dem Park, die Links unterhalb weitere Informationen - die Eckdaten für den Besuch sind oben am Event-Flyer zu sehen. Wir sehen uns dort!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tuning #Oldtimer #Treffen







Auch interessant!

Tief im Wald 2023

Die geschlossene Kundenveranstaltung von ccK in St. Leonhard am Forst hatte zu Pfingsten perfekte Sonne, ...



Altblechliebe im August 2022

Am 28.8. findet im stilechten Schlosspark St. Leonhard am Forst (Niederösterreich) die zweite Ausgabe des...



Fotos & Video: Tuning Days Classic 2021

Im Schlosspark St. Leonhard am Forst war am Wochenende der Virus und das Wetter kein Thema. Unter besten ...



Tuning Days Kinotag Wieselburg 2021

Mit einem Treffen vor dem Treffen haben die Bulls heute ins Kino mal Vier in Wieselburg im kleinen Kreis ...



Tuning Days 2021 am 29.8.2021

'Classic 1.0 - Youngtimer im Schlosspark' titelt die erste Tuning Days-Veranstaltung nach der Corona-Paus...