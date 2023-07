Aktuell 12.07.2023



Citroën e-C4 erweitert

Auch der Citroën e-C4 und e-C4 X sind jetzt mit dem neuen Elektromotor von Stellantis bestellbar. Er lesitet 115 kW (156 PS) und damit 15 kW (20 PS) mehr als der bekannte Antrieb, der weiter im Programm bleibt.

Die Batteriekapazität von 54 Kilowattstunden sorgt für eine größere Reichweite von bis zu 420 Kilometern. Die Preise beginnen im 40-Tausender-Segment.





ampnet/red

#SUV #Citroen







