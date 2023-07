Aktuell 30.06.2023

Forstinger erneut insolvent

Eine Fortführung der Kette wird wieder geplant, das Sanierungsverfahren soll demnächst eingeleitet werden.

Inflation und Kaufkraftverlust und natürlich auch die Corona-Nachwehen machen dem Autozubehör-Verkauf Probleme. Forstinger betreibt immerhin 87 Filialen (85 Werkstätten) mit 600 Mitarbeitern. Bereits zwei Insolvenzen hat das Unternehmen (eine die Muttergesellschaft) durchgemacht, nun steht die dritte auf dem Plan. Eine Quote von 20% wird angeboten werden, danach soll das Angebot ausgebaut und Produkte und Filialen umstrukturiert werden. Aktuell werden 90 Mio. Euro Umsatz gemeldet, das Unternehmen existiert seit den 60ern des letzten Jahrhunderts unter wechselnden Besitzern.

