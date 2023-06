Marken & Modelle 21.06.2023



Maybach Night

Auch eine Luxuslimousine der obersten Kategorie kann rebellisch sein. Jedenfalls ein bisschen: Dafür steht die Night Series, ein in verschiedenen Ausprägungen erhältliches Designpaket für die Mercedes-Maybach S-Klasse.

Mit der modernen, dunklen Ästhetik dieser neuen Variante will die Marke „einen spielerischen Sinn für Rebellion vermitteln“. Elemente in dunklem Chrom und roségold prägen Interieur und Exterieur, und das MBUX-System profiliert sich mit einer eigenständigen Animation. Nicht weniger als 119 teils angeschnittene Maybach-Logos prangen auf der 20-Zoll-Felge, die es nur bei diesem Modell gibt.



Mercedes-Maybach verfolgt mit der „Night Series“ damit einen ähnlichen Ansatz wie Bentley und zuletzt auch Rolls-Royce. Auch dort gibt es Varianten, die auf den klassischen Chromschmuck verzichten und statt dessen mit dunklen oder in Wagenfarbe lackierten Elementen auf Sportlichkeit setzen.











Zum technischen Anspruch passt das allemal: Neben einem Sechszylinder-Hybriden und dem 4,0-Liter-V8 gibt es die S-Klasse von Maybach nach wie vor mit einem 6,0-Liter-V12-Aggregat, das wie kein anderes für Spitzenleistung und seidenweiche Drehfreudigkeit steht. Und ein wenig Rebellion ist heute bei einem Zwölfzylinder auch dabei.

ampnet/red

